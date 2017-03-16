ЦИК РФ разрешил использовать своё оборудование на партийных праймериз

Теперь любая партия может обратиться в региональные избиркомы для того, чтобы воспользоваться ящиками и кабинами для голосования в ходе праймериз. Такая информация прозвучала на заседании Центральной избирательной комиссии РФ.

Как сообщает пресс-служба ЦИК России, после консультаций с Росимуществом было решено, что такая временная передача оборудования избиркомов в распоряжение партий для проведения праймериз считается допустимой.

— Теперь любая партия, которая решит проводить праймериз, может обратиться в избирательную комиссию субъекта РФ и этот вопрос будет решён. У всех партий будут равные условия, — прокомментировала председатель ЦИКа России Элла Памфилова.