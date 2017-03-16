Областная газета
Общество 16 марта 2017, 10:38

Во всех районах Нижнего Тагила в этом году сформируют народные дружины

Народные дружины появятся во всех районах Нижнего Тагила, сообщили в пресс-центре администрации города. Добровольцы помогут полицейским в обеспечении безопасности дорожного движения и охране общественного порядка.

В администрации города специалисты рассмотрели вопрос о деятельности и перспективах развития народных дружин. По информации заместителя начальника отдела по взаимодействию с административными органами администрации города Евгения Данилова, с сентября прошлого года народная дружина приступила к охране общественного порядка в Ленинском районе. На сегодня её численный состав - 33 человека, 38 кандидатов проходят обучение. Каждый вечер дружинники совместно с полицейскими патрулируют улицы.

Для обеспечения деятельности и материального стимулирования дружинников в 2016 году из бюджета города была выделена субсидия в объёме 500 тысяч рублей, при этом за час дружинник получает порядка 50 рублей.

В Дзержинском районе уже в ближайшее время состоится регистрация народной дружины. А также в течение года будет продолжено формирование народной дружины и на территории Тагилстроевского района города.

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