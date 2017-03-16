Подводники Северного флота наградили зампреда гордумы Екатеринбурга памятной медалью

Сегодня, 16 марта, в Екатеринбург прибыла делегация 31 дивизии подводных лодок Северного флота из Мурманской области. Они наградили зампреда гордумы Виктора Тестова памятной медалью «За пересечение полярного круга», сообщили в пресс-службе Екатеринбургской городской Думы.

Виктор Тестов в составе делегации из Екатеринбурга ежегодно посещает подшефную подводную лодку. Прибывшие моряки также поблагодарили уральскую столицу за многолетнюю поддержку экипажей подводных крейсеров "Екатеринбург" и "Верхотурье".

- В Екатеринбург приехали начальник штаба 31 дивизии ПЛ СФ капитан 1 ранга Алексей Сысуев, командир РПКСН «Екатеринбург» капитан 1 ранга Николай Цибулько и исполняющий обязанности командира второго экипажа РПКСН «Екатеринбург» капитан 2 ранга Виктор Петров. Они проведут на Среднем Урале два дня. Сегодня моряки посетят храм во имя святого преподобного Серафима Саровского, музей военной техники в Верхней Пышме и примут участие в презентации книги «Мощью за Отечество. С нами Бог и Андреевский флаг!» об истории подводных сил Северного флота. В пятницу делегация возложит цветы к мемориалу «Чёрный тюльпан", - рассказали в пресс-службе городской Думы.

Напомним, ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Екатеринбург» входит в состав Северного флота РФ с местом дислокации в городе Гаджиево Мурманской области.

23 февраля 1999 года был подписан договор об установлении шефских связей между Екатеринбургом и командованием подводного крейсера. 9 июля 2001 года образован благотворительный фонд «Помощи экипажам ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Екатеринбург» и «Верхотурье».

Фото: Екатеринбургская городская Дума