Областная газета
Экономика 16 марта 2017, 11:05

Глава Минтруда РФ Максим Топилин сообщил о 15-кратном разрыве в зарплатах самых богатых и самых бедных россиян

10% россиян с самыми высокими зарплатами зарабатывают почти в 15 раз больше, чем 10% работников с наименьшим жалованием. Об этом сообщил Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин со ссылкой на свежие данные Росстата.

Как информирует пресс-служба Минтруда России, в 2016 году Правительство России законодательно ввело ограничения по зарплате для бюджетных организаций. Оно касается руководителей этих учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров. Однако одновременно сохраняется значительный разрыв в доходах населения, работающего в коммерческом секторе.

— За последние 10-12 лет мы продвинулись вперёд с точки зрения снижения дифференциации заработных плат, и сейчас этот показатель находится на уровне 15 раз, — сказал Максим Топилин.

По данным Росстата, в 2000 году 10% самых высокооплачиваемых жителей страны зарабатывали в 30 раз больше, чем 10% людей с самым маленьким жалованьем.

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