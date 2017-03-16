Глава Минтруда РФ Максим Топилин сообщил о 15-кратном разрыве в зарплатах самых богатых и самых бедных россиян

10% россиян с самыми высокими зарплатами зарабатывают почти в 15 раз больше, чем 10% работников с наименьшим жалованием. Об этом сообщил Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин со ссылкой на свежие данные Росстата.

Как информирует пресс-служба Минтруда России, в 2016 году Правительство России законодательно ввело ограничения по зарплате для бюджетных организаций. Оно касается руководителей этих учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров. Однако одновременно сохраняется значительный разрыв в доходах населения, работающего в коммерческом секторе.

— За последние 10-12 лет мы продвинулись вперёд с точки зрения снижения дифференциации заработных плат, и сейчас этот показатель находится на уровне 15 раз, — сказал Максим Топилин.

По данным Росстата, в 2000 году 10% самых высокооплачиваемых жителей страны зарабатывали в 30 раз больше, чем 10% людей с самым маленьким жалованьем.