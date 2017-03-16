Самый опытный сотрудник мэрии Екатеринбурга отмечает юбилей

Сегодня, 16 марта, 60-летие отмечает замглавы администрации Екатеринбурга по социальной политике Михаил Матвеев. Он работает в мэрии дольше всех - с 1992 года. Именно в это время в Екатеринбурге появился такой орган исполнительной власти, как администрации города.

Михаил Никитович курирует работу семи подразделений горадминистрации: Комитета социальной политики, Комитета по молодёжной политике, Департамента образования, Управления культуры, Управления здравоохранения, Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма и Отдела координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией. Как отметили в мэрии, за время своей работы он заслужил репутацию грамотного специалиста, знающего специфику работы социальной сферы.

Кроме того, Михаил Матвеев - кандидат юридических наук. Награждён орденом «Знак Почёта».

Замглавы администрации Екатеринбурга по соцполитике Михаил Матвеев работает на своём посту почти 25 лет. Фото: Алина Шешеня