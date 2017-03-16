Областная газета
Политика 16 марта 2017, 11:27

Самый опытный сотрудник мэрии Екатеринбурга отмечает юбилей

Сегодня, 16 марта, 60-летие отмечает замглавы администрации Екатеринбурга по социальной политике Михаил Матвеев. Он работает в мэрии дольше всех - с 1992 года. Именно в это время в Екатеринбурге появился такой орган исполнительной власти, как администрации города.

Михаил Никитович курирует работу семи подразделений горадминистрации: Комитета социальной политики, Комитета по молодёжной политике, Департамента образования, Управления культуры, Управления здравоохранения, Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма и Отдела координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией. Как отметили в мэрии, за время своей работы он заслужил репутацию грамотного специалиста, знающего специфику работы социальной сферы.

Кроме того, Михаил Матвеев - кандидат юридических наук. Награждён орденом «Знак Почёта».

Замглавы администрации Екатеринбурга по соцполитике Михаил Матвеев работает на своём посту почти 25 лет

Замглавы администрации Екатеринбурга по соцполитике Михаил Матвеев работает на своём посту почти 25 лет. Фото: Алина Шешеня

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