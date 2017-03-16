146 миллионов рублей задолжали муниципалитеты Среднего Урала по имущественным налогам

По данным областного минфина, на 1 января 2017 года общая сумма задолженности муниципалитетов Среднего Урала по имущественным налогам составила 146 млн рублей. Об этом сообщил департамент информполитики губернатора.

Львиную долю от этой суммы накопил Нижний Тагил. К началу нынешнего года задолженность по имущественным налогам там составила 99 млн рублей. На видеоконференции с руководителями муниципалитетов Среднего Урала, которую провела вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, руководству Нижнего Тагила поручено в течение недели представить план погашения задолженности.

Кроме того, большие долги по имущественным налогам накопили Алапаевск, Серовский и Нижнетуринский городские округа.