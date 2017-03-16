Областная газета
Общество 16 марта 2017, 12:21

На Едином портале госуслуг появилось 28 новых услуг

На Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) появилось 28 новых услуг, которые пользователи портала могут получить в электронном виде, сообщает Минкомсвязи России. Всего на портале gosuslugi.ru доступно 356 федеральных государственных услуг в электронном виде.

Работа по выводу госуслуг на ЕПГУ осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ. Предоставляемые порталом электронные госуслуги сокращают время обработки обращений от граждан.

- Недавно были подведены итоги ежегодного исследования, которое показало, что в 2016 году 51,3% граждан, получающих госуслуги, использовали электронный способ их получения, — сказал директор департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Владимир Авербах.

Пользователям стали доступны услуги:

№ п/пВедомствоНомер услугиНаименование услуги 
1Росавиация10002637878Выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры (включая объекты единой системы организации воздушного движения), являющихся объектами капитального строительства
2Росприроднадзор10001689520Государственная функция по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня
3Росприроднадзор10000047362Выдача разрешения (лицензии) на оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации
4Росприроднадзор10000046146Выдача разрешения  на акклиматизацию новых для фауны Российской Федерации объектов животного мира
5Росприроднадзор10001689437Выдача разрешений на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух
6Роспатент320775542Досрочное прекращение действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, общеизвестного товарного знака, действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара по заявлению правообладателя
7Росприроднадзор10001687282Утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
8Минкультуры10001007230Выдача разрешения и задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения
9Роспатент317520960Продление срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента
10Роспатент314079956Государственная регистрация перехода исключительного права без договора на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных
11Роспатент319239370Признание товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком
12Роспатент317755837Продление срока действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента
13Роспатент317757841Восстановление действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец
14Роспатент319662415Публикация решений судов о допущенных нарушениях исключительных прав
15Роспатент315711789Ознакомление с документами заявки на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдача копий таких документов
16Роспатент10000025998Государственная регистрация распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных
17Роспатент10000026982Аттестация и регистрация патентных поверенных Российской Федерации, выдача патентным поверенным свидетельств
18Роспатент314138619Рассмотрение заявления правообладателя о предоставлении любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытой лицензии) и ходатайства об отзыве заявления об открытой лицензии
19Роспатент314277972Ознакомление с документами заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и выдача копий таких документов
20ПФР10002561452Установление страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению
21Минкультуры России10000047158Выдача в порядке и на основаниях, которые установлены законодательством Российской Федерации, свидетельства на право вывоза, временного вывоза культурных ценностей с территории Российской Федерации
22Минобороны России10001515231Выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов обороны и безопасности, являющихся объектами военной инфраструктуры Вооружённых Сил Российской Федерации
23МВД России10001686836Выдача разрешения юридическому лицу или гражданину Российской Федерации разрешения на хранение оружия и (или) патронов
24МВД России10001511204Выдача юридическому лицу разрешения на хранение и использование оружия и патронов к нему, или гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и использование спортивного огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом и патронов к нему на стрелковом объекте
25МВД России10000027991Осуществление миграционного учёта в Российской Федерации
26Минкультуры России10001716260Выдача удостоверений национального фильма
27ФТС России10000004035Ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности
28Росатом229219707Аттестация экспертов по аккредитации в области использования атомной энергии
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