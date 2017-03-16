На Едином портале госуслуг появилось 28 новых услуг

На Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) появилось 28 новых услуг, которые пользователи портала могут получить в электронном виде, сообщает Минкомсвязи России. Всего на портале gosuslugi.ru доступно 356 федеральных государственных услуг в электронном виде.

Работа по выводу госуслуг на ЕПГУ осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ. Предоставляемые порталом электронные госуслуги сокращают время обработки обращений от граждан.

- Недавно были подведены итоги ежегодного исследования, которое показало, что в 2016 году 51,3% граждан, получающих госуслуги, использовали электронный способ их получения, — сказал директор департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Владимир Авербах.

Пользователям стали доступны услуги: