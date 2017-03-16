На Едином портале госуслуг появилось 28 новых услуг

На Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) появилось 28 новых услуг, которые пользователи портала могут получить в электронном виде, сообщает Минкомсвязи России. Всего на портале gosuslugi.ru доступно 356 федеральных государственных услуг в электронном виде.
Работа по выводу госуслуг на ЕПГУ осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ. Предоставляемые порталом электронные госуслуги сокращают время обработки обращений от граждан.
- Недавно были подведены итоги ежегодного исследования, которое показало, что в 2016 году 51,3% граждан, получающих госуслуги, использовали электронный способ их получения, — сказал директор департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Владимир Авербах.
Пользователям стали доступны услуги:
|№ п/п
|Ведомство
|Номер услуги
|Наименование услуги
|1
|Росавиация
|10002637878
|Выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры (включая объекты единой системы организации воздушного движения), являющихся объектами капитального строительства
|2
|Росприроднадзор
|10001689520
|Государственная функция по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня
|3
|Росприроднадзор
|10000047362
|Выдача разрешения (лицензии) на оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации
|4
|Росприроднадзор
|10000046146
|Выдача разрешения на акклиматизацию новых для фауны Российской Федерации объектов животного мира
|5
|Росприроднадзор
|10001689437
|Выдача разрешений на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух
|6
|Роспатент
|320775542
|Досрочное прекращение действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, общеизвестного товарного знака, действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара по заявлению правообладателя
|7
|Росприроднадзор
|10001687282
|Утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
|8
|Минкультуры
|10001007230
|Выдача разрешения и задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения
|9
|Роспатент
|317520960
|Продление срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента
|10
|Роспатент
|314079956
|Государственная регистрация перехода исключительного права без договора на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных
|11
|Роспатент
|319239370
|Признание товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком
|12
|Роспатент
|317755837
|Продление срока действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента
|13
|Роспатент
|317757841
|Восстановление действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец
|14
|Роспатент
|319662415
|Публикация решений судов о допущенных нарушениях исключительных прав
|15
|Роспатент
|315711789
|Ознакомление с документами заявки на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдача копий таких документов
|16
|Роспатент
|10000025998
|Государственная регистрация распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных
|17
|Роспатент
|10000026982
|Аттестация и регистрация патентных поверенных Российской Федерации, выдача патентным поверенным свидетельств
|18
|Роспатент
|314138619
|Рассмотрение заявления правообладателя о предоставлении любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытой лицензии) и ходатайства об отзыве заявления об открытой лицензии
|19
|Роспатент
|314277972
|Ознакомление с документами заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и выдача копий таких документов
|20
|ПФР
|10002561452
|Установление страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению
|21
|Минкультуры России
|10000047158
|Выдача в порядке и на основаниях, которые установлены законодательством Российской Федерации, свидетельства на право вывоза, временного вывоза культурных ценностей с территории Российской Федерации
|22
|Минобороны России
|10001515231
|Выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов обороны и безопасности, являющихся объектами военной инфраструктуры Вооружённых Сил Российской Федерации
|23
|МВД России
|10001686836
|Выдача разрешения юридическому лицу или гражданину Российской Федерации разрешения на хранение оружия и (или) патронов
|24
|МВД России
|10001511204
|Выдача юридическому лицу разрешения на хранение и использование оружия и патронов к нему, или гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и использование спортивного огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом и патронов к нему на стрелковом объекте
|25
|МВД России
|10000027991
|Осуществление миграционного учёта в Российской Федерации
|26
|Минкультуры России
|10001716260
|Выдача удостоверений национального фильма
|27
|ФТС России
|10000004035
|Ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности
|28
|Росатом
|229219707
|Аттестация экспертов по аккредитации в области использования атомной энергии