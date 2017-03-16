Областная газета
Спорт 16 марта 2017, 12:51

В мае 2017 года Екатеринбург будет принимать международный турнир «Большой шлем»

С 19 по 21 мая 2017 года в Екатеринбурге пройдёт международный турнир по дзюдо «Большой шлем». Распоряжение о подготовке к этому значимому спортивному событию подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, Евгений Куйвашев лично возглавит оргкомитет соревнований, которые пройдут во Дворце игровых видов спорта.

Турнир «Большой шлем» по значимости уступает только Олимпийским играм и чемпионатам мира. Договорённость о проведении его в Екатеринбурге была достигнута в июле 2016 года.

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