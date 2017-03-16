Актёром каменск-уральского театра "Драма Номер Три" стал живой хомяк

В театре Каменска-Уральского "Драма Номер Три" новый артист - хомяк по кличке Гордон сыграет в постановке рижского режиссёра "Девочка из переулка. Хэллоуин". По сюжету в конце спектакля грызуна должны "разорвать" в клочья, используя искусственную кровь. Животное не пострадает, сообщили в пресс-службе театра.

- Палевый хомяк был специально приобретён для спектакля "Девочка из переулка. Хэллоуин" режиссёра Галины Полищук в одном из зоомагазинов Каменска-Уральского. Артисты назвали грызуна Гордоном по роли в спектакле. По сюжету пьесы хомяк живёт в доме девочки с русскими корнями, которую сейчас репетирует актриса Инга Матис. Сейчас хомяк напряжённо репетирует, а отдыхает в костюмерном цехе театра, в отдельной клетке, - рассказали в пресс-службе театра "Драма Номер Три".

Добавим, постановка "Девочка из переулка. Хэллоуин" - уже второй спектакль режиссёра из Риги в театре Каменска-Уральского. Первый – "Лодочник" вышел в свет в феврале 2015, именно эта постановка впервые в истории Каменского театра вошла в длинный список федерального театрального фестиваля "Золотая маска".

Фото: Даце Пудане, театр "Драма Номер Три"