Товарооборот между Средним Уралом и Индией за 2016 год увеличился на 44%

По итогам прошлого года товарооборот между Свердловской областью и Индией увеличился на 44%. Об этом сообщил департамент информполитики губернатора.

За 2016 год в перечне стран, установивших торгово-экономические связи со Средним Уралом, Индия переместилась в 14-го на 8-е место. Особенно радует то, что из 269 млн долларов — общей суммы взаимного товарооборота львиную долю составляет именно экспорт — 248 млн долларов. Это значит, что возросло количество свердловских предприятий, поставляющих свою продукцию в Индию.

Напомним, в 2016 году Индия стала страной-партнёром Иннопрома. А как раз сейчас (с 13 по 17 марта) в Индии находится делегация Свердловской области во главе с вице-губернатором Александром Высокинским.