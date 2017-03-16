ВЦИОМ: спустя три года после воссоединения 97% россиян считают Крым частью своей страны

Согласно опросу Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), 97% респондентов считают Крым частью России. Три года назад, ещё до объявления результатов референдума в Крыму и официального вхождения территории в состав РФ, с этим были согласны 89% наших граждан.

Опрос проходил 2 и 3 марта среди 1200 респондентов. Исследование приурочено к трёхлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией, произошедшее 18 марта 2014 года.

Уверены в том, что присоединение полуострова к России принесло в целом пользу стране, 78% опрошенных. Негативные последствия отмечают 13% респондентов. Еще выше доля россиян (89%), отмечающих положительный эффект для самих крымчан.

В то же время Крым и Севастополь не считаются дотационными регионами: 84% россиян полагают, что они должны получать из федерального бюджета финансовую поддержку в том же объёме, что и другие субъекты РФ. В 2014 году так считали 63%. Доля респондентов, говорящих о необходимости повышенной денежной помощи, сократилась вдвое: с 23% в апреле 2014 года до 10% в марте 2017 года.

Согласно анализу компании «Медиалогия», с 2014 по 2016 годы по теме «Крым» в российских СМИ было зафиксировано порядка 4 млн. сообщений.

- Осознание того, что Крым стал неотъемлемой частью России, больше не базируется на эмоциональном порыве, как в первые дни и месяцы после исторического воссоединения. Сегодня сформированы вполне устойчивые рациональные аргументы, объясняющие, почему Крым – это Россия, равноправные субъекты федерации, со своими правами и обязанностями, со своей вполне отчетливой ролью в национальной экономике и системе безопасности страны, - комментирует данные опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.