В годовой конференции Союза свердловских промышленников и предпринимателей примут участие порядка 200 человек

Бизнес-сообщество Свердловской области подведёт итоги деятельности за год и обсудит значимые проекты развития на ближайшее будущее. Итоговая конференция членов Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) состоится 14 апреля. Ожидается, что участие примут порядка 200 человек — представителей бизнеса области, рассказали в СОСПП.

В качестве докладов участникам конференции предложат итоги заседаний и круглых столов, которые состоятся в рамках Дней уральского бизнеса (проводятся в марте-апреле).

В программе Дней уральского бизнеса:

21 марта - заседание Комитета СОСПП по социальному партнёрству «Социальная ответственность уральского бизнеса – основа устойчивого развития территории»;

28 марта - круглый стол «Взаимодействие власти и бизнеса при реализации программы развития агломераций Свердловской области»;

30 марта - круглый стол «НТИ – каким будет бизнес в ближайшем будущем»;

4 апреля - обсуждение «Ожидания Уральского бизнеса по итогам проведённого социологического опроса».

- Полученная в ходе опроса информация важна для выработки конкретной тактики действий Союза в текущем году. На ее основе может быть разработан план мероприятий, реализация которого позволит «продвинуть» решения наболевших вопросов, внести коррективы в программы поддержки развития бизнеса, инвестклимата, получить обратную связь от потребителей, - говорит пресс-секретарь СОСПП Артём Исаев.

Конференция членов СОСПП состоится 14 апреля в Уральском центре развития дизайна (ул. Горького, 4а).

Отметим, что на сегодняшний день в состав СОСПП входят порядка 400 предприятий, работающих на территории Свердловской области, 15 отраслевых региональных союзов. Совокупный объём производства на предприятиях - членах СОСПП составляет около 70% от общепромышленного производства в области.