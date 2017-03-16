Областная газета
Общество 16 марта 2017, 14:39

Накануне ЧМ-2018 мэрия Екатеринбурга намерена обновить облик шести зданий в центре города

Шесть зданий в центре Екатеринбурга скоро будут отремонтированы: на портале госзакупок размещена информация о предстоящем проведении аукциона на право разработки научно-проектной документации для проведения ремонта объектов культурного наследия.

Речь идёт о ремонте двух зданий, возведённых в 1940-е годы в популярных тогда традициях неоклассицизма: проспект Ленина, 13а и 22а. Кроме того, обновят облик четырёх памятников конструктивизма 1920-1930-х годов: три здания по адресу — проспект Ленина 5 (литеры А, А1 и В) и Дом старых большевиков (улица 8 Марта, 1а).

Общая сумма затрат на эти цели превысит 1,4 млн рублей. Заказчиком работ выступает управление ЖКХ администрации Екатеринбурга.

Напомним, ранее сообщалось о намерении областного правительства отремонтировать историческое здание — памятник конструктивизма на площади Труда.

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