Областная газета
Экономика 16 марта 2017, 15:23

Свердловские животноводы установили собственный рекорд по производству молока

Среднесуточное производство молока на Среднем Урале поднялось до 19 литров. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

— В течение последних восьми лет Свердловская область ежегодно наращивает производство молока, — прокомментировал региональный министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярёв.

По его словам, в 2015 году среднесуточный удой в регионе составлял 17 литров, а в 2016-м — 18 литров.

— Сегодняшний результат — это безусловный успех наших животноводов, — отметил Дмитрий Дегтярёв.

Напомним, Средний Урал сейчас входит в десятку регионов-лидеров по производству молока в России.

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Фото: Александр Исаков
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