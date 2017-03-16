На ремонт дорог в Екатеринбурге потратят 1,5 миллиарда рублей

В столице Урала в текущем году планируется отремонтировать почти 2 млн. квадратных метров дорожного полотна, на сумму примерно 1,5 млрд рублей, около 40 объектов. Об этом заявил глава администрации города Александр Якоб в интервью «Вечернему Екатеринбургу».

— Благодаря чемпионату мы в прошлом году смогли осуществить большой объем работ по улично-дорожной сети. На этот год планы тоже большие: почти два миллиона квадратных метров дорожного полотна, на сумму примерно полтора миллиарда рублей, около 40 объектов. Особо крупные из этого числа - прокладка ЕКАД, реконструкция Макаровского моста, — заявил сити-менеджер.