Областная газета
Земства 16 марта 2017, 16:01

На Среднем Урале произошло 11 обрывов линий электропередачи из-за падения глыб льда с крыш

За последние две недели в Артёмовском городском округе зафиксированы 8 обрывов линий электропередачи, ещё три похожие аварии произошли в Верхней Пышме. Причиной стало падение льда и снега с вовремя не очищенных крыш, сообщили в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго».

Пять аварий произошли в посёлке Буланаш (пострадали дома на Механической и Театральной), три происшествия в Артёмовском (улица Чайкина, 20, 22, Комсомольская, 3), три обрыва в Верхней Пышме

- Это почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Сценарий один: толстый слой снега на крыше начинает таять, образуется пластина льда. Массивная глыба съезжает по скату крыши – и, как гильотина, перерубает ведущий в дом электропровод. В результате таких происшествий страдают потребители, которым приходится ждать, пока оперативно-аварийная бригада восстановит электроснабжение, а также энергетики – ведь мы несём дополнительные расходы. Сейчас юристы Облкоммунэнерго изучают возможность составления исков к УК, - рассказал начальник Артёмовского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Василий Гвозденко.

Установлено, что пострадавшие дома находятся в ведении разных управляющих компаний. По словам Василия Гвозденко, обильные снегопады не освобождают УК от обязанности вовремя чистить крыши.

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