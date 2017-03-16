Заявление о перерасчёте пенсии теперь можно подать через портал госуслуг

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) появилась возможность подать заявление о перерасчёте размера пенсии в электронной форме, сообщает Пенсионный фонд России.

Перерасчёт будет осуществлён после представления соответствующих документов. Если эти документы находятся в распоряжении других государственных органов, Пенсионный фонд запросит их самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

Если же этих документов в распоряжении других госорганов нет, в этом случае после подачи заявления в электронной форме необходимо в течение пяти рабочих дней представить в территориальный орган ПФР, указанный в заявлении, документы. Уведомление о принятом Пенсионным фондом решении поступит в личный кабинет на ЕПГУ.

Отметим, с начала года на портале госуслуг появилось 28 новых услуг.