Областная газета
Культура 16 марта 2017, 16:35

Начались съёмки фильма «Тобол» по книге уральского писателя Алексея Иванова

В Тобольске (Тюменская область) начались съёмки фильма «Тобол» по книге уральского писателя Алексея Иванова «Тобол. Много званых».

Съёмочная группа кинокомпаний SOLIVS и телекомпании СургутИнформТВ взялась за рассказ о Сибири времён Петра I.

— Надеюсь, что это будет очень хороший фильм, который полюбят наши зрители. История, которая в нём будет рассказана, изобилует и приключениями, и любовными перипетиями, — сказал в первый день съёмок режиссёр Игорь Зайцев.

Как говорится на сайте кинокомпании SOLIVS, планируется одновременно создать два формата кинокартины: полнометражный художественный фильм «Тобол», который выйдет в широкий прокат в 2019 году, и телефильм из восьми серий, которая снимается по заказу «1 канала».

Фото: Ольга Фролова

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