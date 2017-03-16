Уральский народный хор едет в Судак на празднование Дня воссоединения Крыма с Россией

В День воссоединения Крыма с Россией артисты Уральского государственного академического русского народного хора выступят с концертом перед жителями Судака (Крым).

Напомним, Судак и Екатеринбург связывают дружеские контакты. Как сообщает областной департамент информполитики, для этого выступления подготовлена двухчасовая программа из репертуара хора.

— Мы специально подобрали такие композиции, которые, как мне кажется, будут близки крымчанам. Это, например, песни «Возвращение», «Я вернусь к тебе, моя Родина» и другие. Мы представим достаточно серьёзный репертуар, который заставит зрителей проникнуться тем, насколько значимым событием является воссоединение Крыма с Россией. Безусловно, в программе есть и весёлые, танцевальные номера. Для нас огромная честь представлять Урал в Крыму. Мы все понимаем меру ответственности, поэтому поездка волнительная, ведь нужно оправдать оказанное доверие, — прокомментировала худрук Уральского народного хора Анастасия Ведерникова.

Фото: областной департамент информполитики