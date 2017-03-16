Андрей Рожков: «НАТО нечем заняться? В КВН нет политического заказа»

Центр НАТО по стратегическим коммуникациям признал юмористическую программу КВН «инструментом политической стратегической коммуникации». Или, по сути, информационным оружием.

В исследовании проведён анализ выступлений столичной команды «Парапапарам», представляющей МГИМО, на фестивале «Голосящий Кивин» в 2014 и 2015 годах. Изучив шутки кавеэнщиков про Путина и Обаму, аналитики Североатлантического альянса на полном серьёзе сделали вывод: это не безобидный юмор, а «стратегический посыл», влияющий на население. По их мнению, благодаря «КВН-машине» у Кремля «есть доступ к специфической, стратегической аудитории, готовой служить режиму».

В поле зрения исследовательской группы, занимающейся вопросом использования юмора как средства проведения психологических операций, попали и другие программы российского телевидения, в том числе, «Прожекторперисхилтон», «Вечерний Ургант», «МаксимМаксим» и «Yesterday Live».

- Когда я узнал эту новость, то от души рассмеялся, - поделился с «ОГ» актёр шоу "Уральские пельмени» Андрей Рожков. - Скажу по-простому: нашли до чего докопаться! В КВН, старейшей передаче на телевидении, никогда не было политического заказа на юмор. У нас и так достаточно политики и на ТВ, и на радио, и в газетах. Неужели юмористам захочется кормить этим уставших зрителей? Думаю, в НАТО просто нечем заняться. С тем же успехом они могут проверить программу «В мире животных».

- Не удивлюсь, если в глубинах этой аналитики Галустян и Ревва названы информационно-стратегическими подрывниками, - отреагировала на заявление НАТО официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.