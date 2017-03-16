В Свердловской области в начале года сократились объёмы ввода жилья

В январе-феврале 2017 года в Свердловской области сдали в эксплуатацию 160,2 тыс. кв. м жилья (в том числе индивидуальное строительство - 85,9 тыс. кв. м), что на 45,9% ниже уровня аналогичного периода прошлого года (296 тыс. кв. м), приводит данные Свердловскстат.

- Показатель за 2 месяца нельзя считать объективным, потому что судить о ситуации с вводом жилья можно только на больших временных промежутках. Вообще начало года - достаточно «бедный» в этом отношении период, - прокомментировал «ОГ» руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. - Но в целом на рынке жилья действительно есть стагнация, и связано это с общей экономической ситуацией. Мы наблюдаем, что цены на квартиры снижаются уже на протяжении 2 лет — изменился спрос у свердловчан. Уменьшились доходы населения, ухудшились настроения - люди отказывают себе в решении жилищных условий и откладывают жилищный вопрос на потом. Жильё, которое вводится в эксплуатацию сейчас, должны были начать строить 2-3 года назад. Темпы строительства сократились, связано это также с рынком.

Добавим, что по данным Свердловскстата за 2016 год, в УрФО организациями всех форм собственности введены жилые дома общей площадью 6322,6 тыс. кв. м, что составило 79,5% к уровню 2015 года. При этом наиболее высоких показателей в строительстве жилья достигла Свердловская область - введено 2107,5 тыс. кв. м, однако в 2015 году на территории области было введено 2483,7 тыс. кв. м жилых площадей — на 17% больше.