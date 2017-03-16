В Екатеринбурге стартовал профориентированный проект "Я могу" для подростков-инвалидов

В Екатеринбурге стартовал профориентационный проект "Я могу" для подростков с ограниченными возможностями здоровья, сообщают организаторы проекта из Свердловской региональной общественной организации инвалидов "Солнечные дети".

Дети проходят практику на 4 площадках Екатеринбурга: в Свердловской областной библиотеке для детей и юношества, ЦК "УРАЛ", Центре реабилитации животных и при одном из торговых центров города. Во время практики подростки знакомятся со спецификой работы на этих участках. Знания помогут им в будущем, при трудоустройстве.

- Далеко не все компании готовы принять на работу человека с синдромом Дауна или с аутистическим расстройством, будучи некомпетентными в вопросе особенностей взаимодействия с ним. Мы видим положительный отклик работодателей, когда они получают информацию и понимание, с чем способен справляться человек с такой особенностью. Поэтому мы оказываем всяческую поддержку подросткам при их профессиональном самоопределении, а работодателей и учебные заведения информируем о возможностях и способностях ребят, - отмечает председатель общественной организации Татьяна Черкасова.

Например, подростки ухаживают за животными, ремонтируют книги, работают администраторами, выкладывают товары в супермаркете. Программа профориентации даёт подросткам понять, что их возможности гораздо шире.

Фото: СРОО "Солнечные дети"