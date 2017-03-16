Губернатор удостоил Михаила Матвеева знака отличия «Спортивная доблесть»

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о награждении заместителя главы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаила Матвеева знака отличия Свердловской области «Спортивная доблесть».

Этот документ будет опубликован в ближайшем номере «Областной газеты».

Сегодня Михаил Матвеев отмечает своё 60-летие. Среди подразделений, которые он курирует в мэрии, есть Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма. Согласно указу главы региона, он награждён знаком «Спортивная доблесть» за «заслуги и достижения в сфере физического воспитания, физической культуры и спорта в Свердловской области».