Областная газета
Политика 16 марта 2017, 17:51

Губернатор удостоил Михаила Матвеева знака отличия «Спортивная доблесть»

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о награждении заместителя главы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаила Матвеева знака отличия Свердловской области «Спортивная доблесть».

Этот документ будет опубликован в ближайшем номере «Областной газеты».

Сегодня Михаил Матвеев отмечает своё 60-летие. Среди подразделений, которые он курирует в мэрии, есть Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма. Согласно указу главы региона, он награждён знаком «Спортивная доблесть» за «заслуги и достижения в сфере физического воспитания, физической культуры и спорта в Свердловской области».

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