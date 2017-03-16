Областная газета
Общество 16 марта 2017, 18:26

На Среднем Урале продлили предупреждение о смоге

Свердловскую область накроет смог. Предупреждение первой степени опасности объявлено с вечера 16 марта до вечера 20 марта, сообщили в Уральском гидрометцентре.

В Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. При этом в Краснотурьинске и Каменске-Уральском (ранее предупреждали о смоге с 14 по 17 марта) на этот период сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ более высокой, второй, степени опасности.

Государственные метеостанции Уральского УГМС задымлённости приземного воздуха в текущий период не отмечают.

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Фото: Александр Исаков
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