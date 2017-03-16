РУСАДА должно восстановиться в правах в ноябре 2017-го года

В Лозанне завершается традиционный симпозиум Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). На нём были сделаны важные заявления, связанные с российской темой.

На симпозиуме с докладом выступал министр спорта нашей страны Павел Колобков. В своей речи он ещё раз заявил, что в России никогда не было государственной поддержки допинга.

Надо отметить, что руководители ВАДА удовлетворены тем, как Россия работает над улучшением системы борьбы с допингом.

— Если говорить о прогрессе, который мы наблюдаем в России, то нужно сказать, что с 18 ноября 2015 года, когда РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) было признано не соответствующим мировому антидопинговому кодексу, агентство активно работает с нами. Важно, что в России у нас работают два эксперта, важно, что член Совета Европы вошёл в руководство РУСАДА, — передаёт агентство «Р-Спорт» слова гендиректора ВАДА Оливье Ниггли.

В мае 2017 года РУСАДА должно получить временное соответствие, а в ноябре — полностью восстановиться в правах. Таким образом, к зимним Олимпийским играм в Пхёнчхане российская сборная должна подойти в качестве страны, полностью соответствующей требованиям ВАДА.