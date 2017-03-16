Алексей Иванов представил Россию на Лондонской книжной ярмарке

Уральский писатель Алексей Иванов, вместе с Алисой Ганиевой, Мариной Степновой и Вадимом Левенталем представил нашу страну на Международной книжной ярмарке The London Book Fair 2017.

За три дня российские книгоиздатели презентовали на одной из крупнейших европейских книжных ярмарок 450 различных книг от более чем 30 издательств. Одна из программ ярмарки была посвящена произведениям писателей, чьи юбилеи отмечаются в 2017 году: Константина Паустовского, Марины Цветаевой, Беллы Ахмадулиной, Варлама Шаламова и других.

Также российские писатели представили в Лондоне свои последние работы: в рамках проекта «Читай Россию/Read Russia» Алексей Иванов провёл творческую встречу с читателями, где рассказал о своей новой книге — историческом романе «Тобол». Также Иванов принял участие в специальном показе известного документального телепроекта об Урале — «Хребет России».