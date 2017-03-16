Областная газета
Общество 16 марта 2017, 20:07

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича по факту получения взятки

Четвертым следственным управлением (с дислокацией в городе Екатеринбурге) Главного следственного управления СК России возбуждено уголовное дело по факту получения взятки Михаилом Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, от Виталия Тесленко, назначенного Юревичем на должность министра здравоохранения Челябинской области, сообщает следственный комитет Российской Федерации

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления.

Михаил Юревич с 2005 по 2010 год был мэром Челябинска, с 2010 года он был утвержден региональным заксобранием на пост губернатора области.

15 января 2014 года Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Юревича.

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