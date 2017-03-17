Областная газета
Общество 17 марта 2017, 07:15

В выходные на Средний Урал придут ночные морозы и дневные оттепели

В выходные на Средний Урал придут ночные морозы и дневные оттепели. Ночью синоптики обещают температуру воздуха до -5...-10, в горах и низинах до -15, сообщает Уральский гидрометцентр. 

- В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. В выходные дни, 18-19 марта, и в первой половине следующей недели по-прежнему ожидается малооблачная погода при большой амплитуде суточного хода температуры воздуха: от легкого ночного морозца до дневной оттепели, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Сегодня, 17 марта, днём потеплеет до 0...+5. Ожидаются небольшая облачность, преимущественно без осадков, утром  слабая изморозь, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный, 3-8 м/с.

В ночь на субботу, а затем на воскресенье столбик термометра будет опускаться до -5...-10, в горах и низинах до -15. Днём в выходные, 18 и 19 марта, будет +2...+7, в низинах до -1. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с. 

В Екатеринбурге в выходные ночью похолодает до -5...-8, днём потеплеет до +3...+6. Синоптики обещают также переменную облачность, без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с. 

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