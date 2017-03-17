Областная газета
Культура 17 марта 2017, 07:50

Екатеринбуржцы увидят 90 живописных полотен и графических работ Василия Денисова

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) сегодня, 17 марта, в 18:30 открывается выставка художника и музыканта Василия Денисова. В честь его 155-летия со дня рождения в наступившем году екатеринбуржцы увидят 90 живописных полотен и графических работ, сообщают в пресс-службе музея. 

На выставке «Цветомузыка Василия Денисова» представлена живопись – портреты и среднерусские пейзажи, и графика - акварельные зарисовки лаборатории художника и театральных декораций.

- Василий Денисов имел музыкальное образование и полжизни играл с лучшими дирижёрами своего времени. По воспоминаниям современников он «чувствовал в музыке краски, цвет, а в красках, в цвете — музыку» и строил композиции работ по принципам музыкального произведения. На семьдесят лет большая часть его художественного наследия была потеряна для массового зрителя и профессионалов. Только в 1990-е-2010-е его картины из музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Иркутска экспонировались на выставках Серебряного века. Сегодня наследие Василия Денисова нуждаются в реконструкции и осмыслении путей его творческого поиска, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств. 

Добавим, творчество Василия Денисова до сих пор загадочно. Его работы хранятся в ведущих музеях страны, но самое большое собрание оказалось в Екатеринбурге. Картины художника выставлялись с произведениями участников «Голубой розы» и «Мира искусств», однако специалисты не причисляют его ни к одному творческому объединению. Как театральный художник он сотрудничал с Сергеем Дягилевым и Всеволодом Мейерхольдом, оформлял спектакль-открытие первого советского детского театра, но его сценография почти не сохранилась и потому малоизвестна.

В Екатеринбурге выставка продлится до 16 апреля. 

Фото: Екатеринбургский музей изобразительного искусства 

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