Спасатели проводят служебную проверку после столкновения пожарной машины с легковушкой в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вчера, 16 марта, вечером на перекрёстке улиц Мамина-Сибиряка-Малышева пожарная машина столкнулась с Opel Astra и перевернулась. По факту ДТП сотрудники МЧС ведут служебную проверку, обстоятельства устанавливают инспекторы ГИБДД, сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области.

В результате ДТП пострадал водитель пожарного автомобиля, он госпитализирован, его состояние удовлетворительное.

- Пожарные следовали по вызову на улицу Новгородцевой, где в подъезде жилого дома было задымление. По предварительной информации, машина МЧС ехала на место возгорания с включёнными спецсигналами. Происшествие на тушение пожара не повлияло, к месту вызова была направлена дополнительная техника. Прибывшие огнеборцы установили, что произошло короткое замыкание в электрощите без последующего горения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.