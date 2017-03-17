Областная газета
Общество 17 марта 2017, 08:41

Спасатели проводят служебную проверку после столкновения пожарной машины с легковушкой в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вчера, 16 марта, вечером на перекрёстке улиц Мамина-Сибиряка-Малышева пожарная машина столкнулась с Opel Astra и перевернулась. По факту ДТП сотрудники МЧС ведут служебную проверку, обстоятельства устанавливают инспекторы ГИБДД, сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области. 

В результате ДТП пострадал водитель пожарного автомобиля, он госпитализирован, его состояние удовлетворительное. 

- Пожарные следовали по вызову на улицу Новгородцевой, где в подъезде жилого дома было задымление. По предварительной информации, машина МЧС ехала на место возгорания с включёнными спецсигналами. Происшествие на тушение пожара не повлияло, к месту вызова была направлена дополнительная техника. Прибывшие огнеборцы установили, что произошло короткое замыкание в электрощите без последующего горения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

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