Владимир Путин придостерёг от преждевременного снижения ключевой ставки ЦБ РФ

Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, Президент России Владимир Путин предостерёг от преждевременного снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Об этом сообщил официальный сайт Кремля.

— Необоснованное и преждевременное снижение ставки, чего бы очень, конечно, хотелось, может привести к инфляции и к ослаблению национальной валюты. А если ослабнет рубль, то тогда снизятся ваши инвестиционные возможности, потому что дороже будет за рубли закупать то новое оборудование, которое повышает производительность труда. Вот вам и круг замкнулся. Поэтому здесь нет линейных решений, это всё вещи, которые взаимно связаны и требуют отдельного анализа и взвешенных шагов. Здесь спешка может дорого стоить. Всё нужно делать своевременно, обоснованно и в нужном объёме, — обратился в российским бизнесменам глава государства.