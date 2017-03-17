Второй фильм трилогии "Русские евреи" в Екатеринбурге покажут одновременно с Москвой

Второй фильм трилогии "Русские евреи" Леонида Парфёнова в Екатеринбурге покажут одновременно с Москвой 23 марта. Премьерные показы состоятся в Ельцин Центре в 19:00 и в столичном Центре документального кино в 19:45 по московскому времени.

Картина «Русские евреи. Фильм второй. 1918 - 1948» стала второй частью трилогии Леонида Парфёнова о влиянии на культуру и историю России евреев.

- Вековые притеснения и накопившаяся в черте оседлости энергия еврейской молодёжи – о чём шла речь в первом фильме «Русские евреи» – выплеснулись после революции в беспримерно успешные карьеры. Во втором фильме тоже речь идёт прежде всего о звёздах в самых разных сферах. Но даже важнее их яркости – массовость еврейского участия в советском проекте. В крупных городах Союза до войны евреи – вторая титульная нация, почти неотличимая от первой, - рассказал автор и ведущий фильма Леонид Парфёнов.

Отметим, фильм второй охватывает тридцатилетие с 1918 по 1948 год и повествует о втором после Ленина вожде Льве Троцком, строителе красного тыла Якове Свердлове, создателях нового киноязыка - Сергее Эйзенштейне и Дзиге Вертове, писателях "одесской школы" с Исааком Бабелем во главе, эстрадном премьере Леониде Утесове, музе русского футуризма Лиле Брик и еврейских жёнах вождей.

Добавим, первую серию трилогии "Русские евреи" в Екатеринбурге презентовали в апреле прошлого года. Она представила появление евреев на территории России и показала их историю до революции 1917 года. Третий фильм цикла, посвящённый судьбе «русских евреев» в России и за её пределами после 1948 года, планируется к выпуску осенью 2017 года.

Напомним, трилогия "Русские евреи" - это совместный проект фонда "Генезис", студии "Намедни" и Центра документального кино. Режиссёром стал Сергей Нурмамед, музыку к проекту написала Анна Друбич.

Фото: Ельцин Центр