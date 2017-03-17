Областная газета
Общество 17 марта 2017, 10:17

На УВЗ сварщика придавило упавшей металлоконструкцией

В Нижнем Тагиле проводится проверка ЧП в одном из цехов УВЗ, в результате чего один из рабочих получил тяжёлые травмы. Как сообщает Cледственное управление СКР, пострадавший госпитализирован. К проверке подключились надзорные органы.

- В цехе № 320 вагоносборочного производства Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» в результате надрыва крепежных болтов на сварщика цеха упала железная консоль, - сообщила официальный представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова. - В результате происшествия работник получил тяжелые травмы, с которыми доставлен в учреждение здравоохранения города для оказания медицинской помощи.

Сейчас проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и сотрудники предприятия. Запрошена необходимая документация, касающаяся обеспечения норм безопасности при производстве работ. С целью определения степени тяжести вреда здоровью пострадавшего назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение и меры прокурорского реагирования.

На самом предприятии факт ЧП подтвердили. По информации пресс-службы УВЗ, сейчас в рамках действующего законодательства проводятся все необходимые мероприятия, создана комиссия, которая также занимается расследованием.

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