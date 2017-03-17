Областная газета
Общество 17 марта 2017, 10:41

В Екатеринбурге из здания УМВД из-за пожара эвакуировали 480 человек

Утром в пятницу, 17 марта, в Екатеринбурге загорелось здание управления МВД по уральской столице. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, пожар начался на 5-м этаже здания в помещении архива.

- Сообщение о пожаре по адресу: улица Фрунзе, 74 поступило в 9:36, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС. - На месте работали 22 единицы пожарно-спасательной техники, 67 человек, 2 звена газодымозащитной службы. Из здания эвакуированы 480 человек, пострадавших нет. 

В самом УМВД тем временем пояснили, что с огнём удалось справиться своими силами ещё до приезда пожарно-спасательных подразделений, огонь не успел распространиться за пределы кабинета, в котором произошло возгорание. Причина инцидента устанавливается.

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