В Екатеринбурге из здания УМВД из-за пожара эвакуировали 480 человек

Утром в пятницу, 17 марта, в Екатеринбурге загорелось здание управления МВД по уральской столице. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, пожар начался на 5-м этаже здания в помещении архива.

- Сообщение о пожаре по адресу: улица Фрунзе, 74 поступило в 9:36, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС. - На месте работали 22 единицы пожарно-спасательной техники, 67 человек, 2 звена газодымозащитной службы. Из здания эвакуированы 480 человек, пострадавших нет.

В самом УМВД тем временем пояснили, что с огнём удалось справиться своими силами ещё до приезда пожарно-спасательных подразделений, огонь не успел распространиться за пределы кабинета, в котором произошло возгорание. Причина инцидента устанавливается.