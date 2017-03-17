Мэрия Екатеринбурга опровергла слухи о долгах по зарплате на муниципальных транспортных предприятиях

На официальном портале Екатеринбурга появилось сообщение, опровергающее информацию некоторых СМИ о долгах по зарплате на транспортных предприятиях.

— Задержек по зарплате в муниципальных транспортных предприятиях нет и не прогнозируются, — сказал председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорь Федотов.

Такое заявление подтвердили и в Екатеринбургском МУП «Трамвайно-троллейбусное управление».

— Муниципальные транспортные предприятия осуществляют деятельность в рабочем режиме согласно установленным планам по выпуску и пробегу. Задержек по зарплате или иным социальным выплатам на предприятии нет, — отметил гендиректор ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» Сергей Нугаев.

Напомним, слухи о возможных финансовых проблемах у городских транспортников возникли в связи с недавними сложностями по оплате энергоресурсов.