Областная газета
Общество 17 марта 2017, 11:19

В Свердловской области начали продавать марки к 100-летию революции

Почтовые марки, посвящённые вековой годовщине революционных событий 2017 года, начали продавать в Свердловской области. Как сообщили в пресс-службы "Почты России", марки будут распространяться в почтовых отделениях региона и областного центра.

- Блок размером 130х120 мм, номиналом 140 рублей, включающий 4 марки размером 32,5х32,5 мм и номиналом 35 рублей каждая, изданный тиражом 70 тысяч экземпляров, поступил в продажу в отделения Почты России, - сообщили в пресс-службе. - На почтовых марках отражены основные события 1917 года - от Февральской революции и отречения императора Николая II до созыва Учредительного Собрания.

На блоке марок отмечены важнейшие события жизни страны - от Февральской до Октябрьской революции

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