В УрФУ открылась аудитория имени академика Александра Татаркина

В Институте государственного управления и предпринимательства УрФУ открылась аудитория академика Александра Татаркина. Он был одним из создателей фундаментальной экономической науки на Урале, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.

На открытии новой аудитории выступили директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова и Денис Татаркин — сын Александра Татаркина.

- Память о таком прекрасном человеке всегда будет жить в нашем университете. Тем, кто готовится сегодня к тому, чтобы вступить на стезю профессии экономиста, я бы посоветовал ровняться на Александра Татаркина. Он всю свою жизнь стремился к честности, достоверности, объективности, учил этому своих учеников и воспитал прекрасную плеяду ученых. Очень важно воплощать те идеалы, которым он всегда служил, — заявил на открытии аудитории ректор УРФУ Виктор Кокшаров.

Добавим, Александр Татаркин опубликовал порядка тысячи научных работ, из них более 100 монографий.Ряд из нихбыли переведены и изданы в КНР, Финляндии, Голландии, США, Испании. Более 26 лет он возглавлял Институт экономики УрО РАН, в последние годы жизни работал профессором на кафедре региональной и муниципальной экономики, финансов и безопасности ИГУП УрФУ.

Перед открытием аудитории часть трудов учёного была передана Институтом экономики УрО РАН в библиотеку ИГУП УрФУ, где они стали доступны студентам.

После открытия в аудитории прошёл теоретический семинар по региональной конкурентоспособности памяти Александра Татаркина, в которой участвовал представитель Сербской Академии наук и искусств Йован Цвийич.

Напомним, Александр Татаркин умер на 71-м году жизни 5 августа 2016 года. Одно из последних интервью он дал корреспонденту "Областной газеты".

Фото: УрФУ