Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила о снижении смертности от гриппа в 20 раз

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила о зафиксированном в 2017 году снижении смертности от гриппа в 20 раз. Как сообщает пресс-служба федерального Минздава, такое заявление прозвучало на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей.

Сегодняшнее снижение смертности от гриппа зарегистрировано на фоне прошлогоднего роста этого показателя. Резкое улучшение ситуации Вероника Скворцова связывает со значительным увеличением вакцинации населения от этого заболевания, проведённой в 2016 году.

— Профилактика массовых инфекционных заболеваний — наша общая важнейшая задача. В этом году мы сделали рывок в охвате населения. От сезонного гриппа было привито за государственный счёт почти 56 млн человек. Это более 38% населения страны. За один год мы уменьшили количество смертей от гриппа в 20 раз! У нас резко уменьшилось количество случаев тяжёлых осложнений, — сказала Вероника Скворцова.