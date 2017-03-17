Областная газета
Общество 17 марта 2017, 12:28

Бывший сотрудник нижнетагильской колонии проведёт 7,5 лет за колючей проволокой за взятку

В Нижнем Тагиле суд признал виновным в ряде совершённых преступлений бывшего заместителя начальника мастерской лечебного исправительного учреждения (ЛИУ) №51 Виталия Гринмберга. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, бывший руководитель за вымогательство взятки и мошенничество сам проведёт в колонии 7 лет и 6 месяцев. 

Кроме того, экс-сотрудник ФСИН заплатит в доход государства штраф в размере более 2,4 миллиона рублей.

Как было установлено следствием и судом, в период с февраля по июнь 2015 года, Гринмберг, занимая должность заместителя начальника лечебно-производственной мастерской колонии, дважды получил от директора коммерческого предприятия взятку, сначала в размере порядка 30 тысяч рублей, затем - 210 тысяч рублей соответственно. За полученное вознаграждение офицер обещал коммерсанту дальнейшее продолжение сотрудничества с колонией  и выполнение для неё производственных работ по изготовлению металлоконструкций. Кроме того, в договоре с контрагентом сумма работ была уменьшена более чем на 7о тысяч рублей, а разницу сотрудник ФСИН потребовал передать ему лично. 

- После получения денег в сентябре 2015 сотрудник был задержан представителями Управления собственной безопасности ГУФСИН РФ по Свердловской области и оперативниками регионального управления ФСБ России, которые проводили совместные мероприятия по изобличению получателя взятки, сообщил официальный представитель СКР Александр Шульга.

Кроме реального срока лишения свободы, который Виталий Гринмберг будет отбывать в колонии строгого режима, а также крупного штрафа, ему в течение 2 лет будет запрещено занимать должности, связанные с государственной и муниципальной службой.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

Театральная фантазия

Театральная фантазия

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Курьерская служба по Славянскому бульвару цены: подробнее тут.

Доставка заказать на день рождения: выбирай нас!

Прокат автомобилей Audi А6 - информация по ссылке на Юду.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (17 марта)

Сергей Чепиков стал последним обладателем Кубка мира по биатлону в СССР (1989/1990) и первым в истории новой России (1990/1991). Фото: РИА Новости
«Постоянно возвращался к этим секундам...»