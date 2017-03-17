Бывший сотрудник нижнетагильской колонии проведёт 7,5 лет за колючей проволокой за взятку

В Нижнем Тагиле суд признал виновным в ряде совершённых преступлений бывшего заместителя начальника мастерской лечебного исправительного учреждения (ЛИУ) №51 Виталия Гринмберга. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, бывший руководитель за вымогательство взятки и мошенничество сам проведёт в колонии 7 лет и 6 месяцев.

Кроме того, экс-сотрудник ФСИН заплатит в доход государства штраф в размере более 2,4 миллиона рублей.

Как было установлено следствием и судом, в период с февраля по июнь 2015 года, Гринмберг, занимая должность заместителя начальника лечебно-производственной мастерской колонии, дважды получил от директора коммерческого предприятия взятку, сначала в размере порядка 30 тысяч рублей, затем - 210 тысяч рублей соответственно. За полученное вознаграждение офицер обещал коммерсанту дальнейшее продолжение сотрудничества с колонией и выполнение для неё производственных работ по изготовлению металлоконструкций. Кроме того, в договоре с контрагентом сумма работ была уменьшена более чем на 7о тысяч рублей, а разницу сотрудник ФСИН потребовал передать ему лично.

- После получения денег в сентябре 2015 сотрудник был задержан представителями Управления собственной безопасности ГУФСИН РФ по Свердловской области и оперативниками регионального управления ФСБ России, которые проводили совместные мероприятия по изобличению получателя взятки, сообщил официальный представитель СКР Александр Шульга.

Кроме реального срока лишения свободы, который Виталий Гринмберг будет отбывать в колонии строгого режима, а также крупного штрафа, ему в течение 2 лет будет запрещено занимать должности, связанные с государственной и муниципальной службой.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.