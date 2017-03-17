В Свердловской области появилась видеоазбука для потребителей финансовых услуг

Консультационный центр для потребителей ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» выпустил видеоазбуку для потребителей финансовых услуг. В настоящее время есть 8 видеороков, ещё 10 планируют создать в этом году, сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Видеоазбука рассчитана на широкую аудиторию потребителей. Она составлена из просветительских видеоуроков по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг. Например, на канале есть урок «Права потребителя после заключения кредитного договора», «Способы защиты прав потребителей финансовых услуг», «Кредитная история» и другие о потребительском кредитовании банками. Продолжительность уроков от 5 до 11 минут.

В 2017 году будут создавать видеоуроки, посвящённые целевым кредитам, таким как автокредитование, ипотечное кредитование, а также оказанию иных финансовых услуг, например, займы в микрофинансовых организациях, ломбардах, кредитные потребительские кооперативы, банковские вклады, денежные переводы и другое.

Авторы проекта предполагают, что видеоматериалы будут демонстрироваться на обучающих и просветительских мероприятиях, проводимых для всех категорий граждан.

Ролики размещены на YouTube на канале Свердловского Роспотребнадзора.