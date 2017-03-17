Полпред Игорь Холманских: уральский телеканал "Ермак" возобновит работу

Уральская окружная телекомпания "Ермак" возобновит вещание. Сейчас выбирается наиболее эффективный вариант возобновления работы, сообщил полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.

- То, что телеканал "Ермак" возобновит свою работу, у меня сомнений не вызывает. Это востребованный ресурс, который интересен для жителей округа. Те трудности, которые переживает канал, связаны с экономическими проблемами. Аппарат полномочного представителя всегда эту телекомпанию поддерживал, но она никогда не была на бюджетном финансировании. Это коммерческий проект. Сегодня надо выстраивать новые схемы взаимодействия с заинтересованными сторонами, но первостепенная задача – это рассчитаться по зарплате, что произойдет в ближайшее время, - отметил Игорь Холманских.

По словам Игоря Холманских, проблемы "Ермака" связаны с трудностями на рынке рекламы, а также с переходом на цифровое телевещание - канал не попал в первый обязательный мультиплекс.

Напомним, осенью прошлого года у телекомпании начались финансовые проблемы, а 10 февраля 2017 года "Ермак" прекратил вещание. Однако работникам закрывшегося канала не выплатили зарплату, они обратились с заявлением в прокуратуру. По данному факту ведётся проверка.