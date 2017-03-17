Свалка в посёлке Красном стала поводом к возбуждению уголовного дела

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту несанкционированной свалки, организованной в посёлке Красном в Верхнепышминском городском округе. Как сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области, лица, организовавшие свалку, допустили порчу 6 тысяч квадратных метров земли на участке лесного фонда.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 254 УК РФ - "порча земли".

- В период с ноября 2012 года одна из коммерческих организаций на арендованном земельном участке, расположенном в поселке Красный, стала осуществлять транспортировку и хранение твердых бытовых отходов, - рассказал официальный представитель СКР Александр Шульга. - При этом неустановленными сотрудниками организации было допущено складирование отходов и на примыкающей к арендованному участку территории, входящей в земли лесного фонда.

Как сообщалось ранее, эксплуатация полигона ТБО в Красном была приостановлена в начале марта после вынесенного решения суда. Подрядчику, нарушившему законодательство - компании "Благо-С", арендующей полигон в посёлке Красный, запретили осуществлять там любые виды деятельности кроме рекультивации и пожаротушения.

Ранее полигон ТБО попадал в поле зрения следственных и надзорных органов в связи с систематическим загрязнением воздуха и нарушением прав граждан на благоприятную среду.

Отметим, виновным в порче земли в соответствии со статьёй 254 УК РФ грозит крупный штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительные работы на срок до двух лет.