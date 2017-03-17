Антон Баков не поддержал идею главы Крыма о смене формы правления в России

Председатель Монархической партии России Антон Баков скептически воспринял предложение главы Республики Крым Сергея Аксёнова о введение монархического строя в стране. Антон Баков в разговоре с журналистом «ОГ» отметил, что крымского политика трудно назвать сколько-нибудь компетентным историком, а, чтобы влиять на подобные процессы, у него попросту не хватит политического веса.

- Видите ли, Аксёнов не является каким-то крупным авторитетом в области государственного строительства и конституционного права. Он недавно вообще заявлял, что это Николай II продал Аляску Соединенным Штатам. Это говорит о том, что человек достаточно среднего образования, не более того. Позиция главы государства известна и Дмитрий Песков снова передал, что Владимир Владимирович Путин прохладно относится к подобного рода дискуссиям. Да и я знаю это не понаслышке.

По словам Антона Бакова, достаточно сложно понять, что Сергей Аксёнов имеет в виду под словом «монархия» — России точно не нужно возрождение этого строя времен Ивана Грозного, которому, к слову, в прошлом году поставили памятник в Орле. Речь губернатора Орловской области Вадима Потомского стала явной иллюстрацией некомпетентности российских политиков в вопросе устройства современного монархического строя.

- Губернатор отличился. Он рассказал как Грозный с сыном ездили в Санкт-Петербург и по дороге сын умер. На фоне такой вопиющей безграмотности и полного исторического беспамятства невозможно понять, что конкретно предлагается. Это название одно, а формы могут быть разные.

Напомним, заявление Сергея Аксёнова о необходимости установления монархии на территории РФ прозвучало на днях, 15 марта, в эфире телеканала «Первый Крымский».

- Когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность. Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры. Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия.