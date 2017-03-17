Путин провел историческую встречу с главой Старообрядческой церкви

Президент РФ Владимир Путин 16 марта провёл в Кремле встречу с Митрополитом Московским и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилием. Как сообщила пресс-служба Кремля, обсуждались вопросы, связанные с жизнью старообрядческой церкви, её деятельностью и перспективами развития.

Митрополит Корнилий отметил, что эта встреча имеет поистине историческое значение, поскольку глава государства официально принимает предстоятеля православной старообрядческой церкви впервые за последние 350 лет.

– Действительно, подобной встречи не было со времен раскола Русской церкви в XVII веке, – рассказал «ОГ» редактор уральской старообрядческой газеты «Община» Максим Гусев. - Стоит напомнить, что в 2013 году президент РФ наградил митрополита Корнилия Орденом Дружбы, но это был совсем другой формат встречи, тогда награждали более 50 человек - религиозных деятелей, общественников, космонавтов, военных, спортсменов... Последние годы Русская старообрядческая церковь становится всё заметнее. Митрополит Корнилий часто ездит по стране и встречается с главами регионов. В 2013 году он встречался с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, что, несомненно, поспособствовало развитию старообрядческих общин на Среднем Урале. К примеру, сейчас обсуждается вопрос о строительстве старообрядческой церкви в Нижнем Тагиле.

В 2016 году Мингосимущества Свердловской области передало Старообрядческой Церкви земельный участок на улице Розы Люксембург, а также здание храма на улице Школьников, 1 в Екатеринбурге.