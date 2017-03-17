ВЦИОМ: 76% россиян считают, что скоро Запад сам отменит антироссийские санкции

Согласно опросу Всероссийского исследования общественного мнения (ВЦИОМ), 76% сограждан считают, что России не следует добиваться отмены санкций, они обоюдно вредны, поэтому Запад их скоро отменит. При этом 18% опрошенных поддерживают борьбу за отмену санкций из-за большого вреда экономике страны.

Опрос проходил 2 и 3 марта 2017 года среди 1200 респондентов. Специалистов интересовало отношение сограждан к антироссийским санкциям Запада.

Более половины граждан (59% - максимум за все годы измерений) выражают готовность терпеть определенные сложности в текущей экономической ситуации ради продолжения внешнеполитического курса России на Украине. Обратной позиции придерживаются 34%.

Два года назад 52% граждан считали, что санкции усугубили ситуацию в стране, в марте 2017 года эта доля составила 27%. О положительных последствиях стали говорить чаще: 17% в 2015 году, 35% в 2017 году.

Определённые последствия от введения антироссийских санкций для себя и близких сегодня отмечают лишь 17% россиян (45% в 2015 году). Их жалобы связаны с ростом цен и ухудшением материального положения (66%). 79% респондентов последствий не ощущают.

- К существованию антироссийских санкций привыкли, а негативные последствия слились с общими последствиями экономического кризиса. Впервые за время мониторинга стала преобладать группа людей, фиксирующих положительный эффект санкций. Очевидно, обширная программа импортозамещания дала понятные людям результаты. В итоге, большинство людей предлагает не замечать последствия санкционной политики и готовы не обращать внимание на негативные для себя последствия, - прокомментировал опрос руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов.