Lada в Европе стала продаваться лучше Chevrolet

В феврале 2017 года странах Евросоюза было продано 346 новых автомашин Lada. По информации аналитического агентства "Автостат" это говорит о росте продаж отечественных машин на 43,6 процента.

Для сравнения, американских автомашин Chevrolet за такой же период было продано всего 140. Лучше всего продавались Volkswagen, Renault и Ford - там счёт идёт на десятки тысяч машин.

Как отмечает "Автостат", в этом году продажи седана Lada Vesta стартовали в Германии, Венгрии и Болгарии. За первые два месяца продажи данной модели превысили 600 экземпляров, показав тем самым рост на 57%.

Что касается общих показателей европейского авторынка, то по итогам первых двух месяцев 2017 года реализация автомобилей в Европе составила 2 млн 317 тыс. 717 единиц – на 6,1% больше, чем годом ранее.

Больше всего машин было продано в Германии - 243 602 машины (снижение на 2,6%). На втором месте - Италия (проданы 183777 автомобилей, рост продаж на 6,2%). На третьем месте - Франция (проданы 161874 автомашины, падение продаж на 2,9%).