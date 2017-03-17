На Белоярском водохранилище спасатели сняли с опасной льдины 16 рыбаков

В пятницу, 17 марта, спасатели эвакуировали с акватории Белоярского водохранилища 16 рыбаков. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, для эвакуации был задействован специальный катер на воздушной подушке.

- В ходе планового патрулирования спасатели обнаружили потенциально возможное место отрыва льда, - сообщили в пресс-службе ведомства. - 16 рыбаков с опасного участка льда эвакуированы сотрудниками МЧС на катере на воздушной подушке. Пострадавших нет.

Как отмечается, в целях предупреждения происшествий в весенний период на Белоярском водохранилище организовано круглосуточное дежурство спасателей.

Напомним, аналогичная ситуация была зафиксирована в минувшие выходные на Рефтинском водохранилище: также во время профилактического рейда спасатели эвакуировали из опасного места 11 рыбаков.

Между тем, в Свердловской области продолжается профилактическая акция "Безопасный лёд". Главное управление МЧС России по Свердловской области ещё раз напоминает, что выход на лёд опасен. Спасатели ежедневно патрулируют опасные водоёмы и проводят разъяснительную работу с беспечными рыбаками. Белоярское, Рефтинское, Нижнетагильское и Среднеуральское водохранилища находятся на особом контроле.