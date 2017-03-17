Виктор Вексельберг пообещал Владимиру Путину завершить в 2017 году проект модернизации КУМЗа

Вторая очередь прокатного комплекса Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗа) будет сдана в эксплуатацию уже в 2017 году. Об этом доложил Президенту России Владимиру Путину председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг.

Как сообщает областной департамент информполитики, этот проект — один из крупнейших в мире по выпуску изделий из алюминиевых и алюминиево-литиевых сплавов.

— Я представил Президенту проект развития нашего металлургического комплекса по алюминиевому прокату в городе Каменске-Уральском. Это крупный инвестпроект, который реализуется уже пять лет. В этом году мы закончим строительство. Это будет один из трёх крупнейших комплексов в мире. По ряду параметров он превзойдёт ведущие мировые стандарты. Мы полностью заместим любой потенциальный импорт проката: для авиационной, транспортной и других отраслей промышленности, — рассказал Виктор Вексельберг.

Фото: официальный сайт Кремля.