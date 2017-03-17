Областная газета
Спорт 17 марта 2017, 15:42

В Хольменколлене завершается биатлонный сезон

Сегодня в норвежском Хольменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. За последний комплект наград поборется и свердловский биатлонист Антон Шипулин.

К сожалению, интриги в последнем этапе нет. Обладатели биатлонного Кубка мира стали известны досрочно. Большие хрустальные глобусы в этом году достались немке Лауре Дальмайер и французу Мартену Фуркаду. Для Шипулина, который свою последнюю медаль завоевал в Пхёнчхане, этот этап вряд ли станет реабилитацией за предыдущие гонки, но он вполне может поставить жирную позитивную точку в своём не самом удачном сезоне. Уже после подписания номера состоялись первые гонки – мужской и женский спринт. Нам только остаётся пожелать Антону удачи.

Расписание этапа Кубка мира в Хольменколлене по уральскому времени:

18 марта. 19.00 – гонка преследования (мужчины);

19 марта. 17.30 – масс-старт (мужчины).

  • Опубликовано в №46 от 18.03.2017
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