Госдума РФ приняла закон о натуральных выплатах в ОСАГО

В пятницу, 17 марта, на заседании Государственной думу РФ в третьем, окончательном чтении, был принят закон, который устанавливает в качестве основной формы возмещения ущерба по ОСАГО ремонт автомобиля. Нововведение касается только физических лиц.

Как сообщает ТАСС, принятый закон предусматривает, что денежные средства можно будет получить лишь в исключительных случаях: автомобиль не подлежит восстановлению, стоимость ремонта превышает лимит возмещения по ОСАГО, потерпевший погиб, получил инвалидность или его здоровью был причинён серьёзный ущерб. Кроме того, если страховщик не сможет обеспечить проведение качественного и полноценного ремонта, пострадавший также получить деньги.

Для машин которым не больше двух лет и они находятся на гарантии, ремонт должен быть организован у официального дилера.

Закон также предусматривает распространение системы прямого возмещения убытков (ПВУ) на автоаварии, в которых фигурирует более двух участников. ПВУ означает, что потерпевший обращается за выплатой к своему страховщику ОСАГО, а не к страховщику виновника, как в обычных случаях, после чего компании сами рассчитываются между собой.

Нововведение будет распространяться только на вновь заключённые полисы ОСАГО после вступления поправок в в силу.